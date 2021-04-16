ФСБ РФ задержала двух человек, готовивших покушение на Лукашенко

https://static.news.ru/photo/7c634520-9fa6-11eb-abc9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудникам ФСБ России удалось задержать двух человек, готовивших военный переворот в Белоруссии и устранение лидера республики Александра Лукашенко. Злоумышленники планировали изменить конституционный строй страны, упразднить пост президента и возложить власть на Комитет нацпримирения.

В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что задержаны Юрий Зянкович, имеющий двойное гражданство — США и Республики Беларусь, и гражданин РБ Александр Федут. Они консультировались с представителями США и Польши.

Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в городе Минске 9 мая, — отметили в ФСБ.

Силовики подчеркнули, что злоумышленники планировали захват радио- и телецентров. Кроме того, Федут и Зянкович готовили отключение энергосистемы республики для затруднения действий силовиков. Они также рассчитывали, что смогут заблокировать в Минске лояльные власти подразделения внутренних войск и ОМОНа.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовики задержали новую преступную группу, которая готовила покушение на его детей, к этому причастны спецслужбы США.