«Туда, где принимают»: соседи РФ осмысляют «русскую эмиграцию» Страны СНГ пока не закрывают границу для россиян. Но есть нюансы

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

После объявления частичной мобилизации в РФ спрос на авиабилеты из российских аэропортов за границу вырос в разы при резко взлетевших ценах. Особенно это коснулось безвизовых постсоветских республик Закавказья и Центральной Азии. На этом направлении цены подскочили в среднем в четыре раза. На сухопутных пограничных пунктах пропуска очереди из российских автомобилей растянулись на многие километры. Например, только за сутки после 21 сентября из России в Грузию, по данным Северо-Кавказского таможенного управления, въехали 1511 машин, но поток не прекращается и сейчас, что можно видеть по видео в соцсетях. Аналогичная ситуация — на российско-казахстанской границе. Многие россияне выезжают семьями, но преимущественно это молодые мужчины. Пока никто из соседей массово не отказывает им во въезде (если не брать шенгенскую Прибалтику, которая еще раньше закрыла въезд обладателям красных паспортов). При этом в республиках растут опасения по поводу волны эмиграции — уже второй в нынешнем году. Обстановка на местах — в обзоре NEWS.ru.

Тающие билеты и цены до небес

Купить авиабилеты в столицы постсоветских республик, даже по резко выросшей цене, возможно в лучшем случае только на послезавтрашний день. Они тают на глазах. Еще в полдень пятницы, 23 сентября, на одном из агрегаторов еще были билеты на субботу. Однако когда обозреватель NEWS.ru заглянул на сайт чуть позже, в три часа дня, купить билет можно было только на воскресенье за 396 931 рубль. И это еще минимальная цена! И создаётся впечатление, что она растёт с каждым часом. Проблематично стало выезжать из России и на поезде — здесь тоже наблюдается дефицит билетов при выросшей цене.

Для тех, кто задумал в последние два дня покинуть Россию, наиболее приемлемыми вариантами стали безвизовые Грузия, Армения, Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Сюда можно добраться на автомобиле, хотя с каждым днём и этот путь становится все сложнее. Особенно это касается южнокавказских стран, поскольку и в октябре здесь, как не раз бывало в прошлые годы, закрывали движение через Главный Кавказский хребет из-за погодных условий.

Не спешат наши соотечественники и в Белоруссию. Власти союзной республики дали понять, что не приветствуют такую эмиграцию. Местные СМИ распространили информацию, что белорусские силовики получили указания отслеживать россиян, которые приехали в страну после 21 сентября. Как рассказал источник в силовых структурах, Минск будет искать и выдавать «уклонистов» России.

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Пока писался этот текст, власти Финляндии официально приняли «принципиальное решение» об ограничении въезда в страну граждан РФ и выдачи им виз. Сообщение пришло из канцелярии президента Суоми. Однако с какого времени запрет вступит в силу, пока не сообщается. До последнего сюда шел поток граждан с шенгенской визой. На российско-финской границе он увеличился за последние два дня примерно в два раза. Но сразу было понятно, что это ненадолго. Финские власти сразу сообщили, что намерены взять на вооружение опыт соседей — стран Балтии и Польши, заявивших об ужесточении ограничений на въезд с востока, даже несмотря при наличии у иностранцев «виз Евросоюза». Туристические визы россиянам эти страны вообще перестали выдавать.

Через границу на самокате

Между Грузией и Россией функционирует только один пограничный пункт пропуска — в Верхнем Ларсе. Здесь и прежде скапливались автомобили: Военно-Грузинская дорога остаётся единственным сухопутным путём в Грузию и Армению. Но то, что происходит тут в последние два дня, местных жителей удивило очень сильно — пробка протянулась почти на 15 километров, от Владикавказа до госграницы. Как предположили в беседе с NEWS.ru владикавказские собеседники, она бы выросла ещё больше, но сотрудники дорожной полиции с четверга стали разворачивать автомобили уже на въезде в Северную Осетию, в селе Эльхотово. Пропускали только машины с местными номерами.

Многочисленные Telegram-каналы стали публиковать видеокадры происходящего. На них видны автомобили с номерными знаками из самых разных регионов РФ. Желающие выехать в Грузию открыли чат, где в среднем за минуту публикуется около сотни сообщений.

Пропустили! Все отлично, мужчина 48 лет и парень 25. Без лишних вопросов. В пробке стояли сутки. Нужно просто перетерпеть этот ад, — пишет Катерина А.

Николай спрашивает участников чата:

Здравствуйте! Из аэропорта в Владикавказе до границы на чём лучше добираться? Семья — 4 взрослых и ребенок.

Рамиль А. только собирается, судя по его записи, в путь:

Кто сегодня планирует из Москвы и может взять двоих? До Владикавказа или до Тбилиси. По оплате договоримся.

Через некоторое время ему сообщают ориентировочную цену за такую поездку — 50 тысяч рублей с человека.

Участники чата делятся особенностями перехода через КПП «Верхний Ларс», который запрещено преодолевать пешком:

Велосипед четко прописан в законе о пересечении границы. На велосипеде можно! На самокате тоже можно. Я так понял, что главное быть на колесах. Но самокат не прописан в законе! Если упрутся, то могут завернуть.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Другие участники чата рассказали, что 21 сентября кому-то даже удалось проехать через границу на роликовых коньках — они ведь тоже на колёсах! Но затем пограничники спохватились и заявили, что такого больше не допустят. Тогда пешеходы придумали схему: доходить практически до пункта пропуска и подсаживаться в автомобили. Кто-то из водителей брал за эту услугу деньги, но были и такие, кто перевозил через границу людей бесплатно.

Власти Грузии в основном не препятствуют въезду россиян, более того, после введения частичной мобилизации в РФ подтвердили, что не намерены вводить для них визы, отметил в беседе с NEWS.ru грузинский политолог Тенгиз Аблотия.

Правительство ограничивает въезд в Грузию только в единичных случаях — известных российских оппозиционеров. Не столь широко известных, как, например, ныне работающих здесь тележурналистов «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иноагента), вообще не трогают. Здесь также работают активисты, чьи фамилии мало кто знает. Власти не хотят, чтобы здесь собирались яркие российские оппозиционеры, потому что Москва может потребовать их выдачи, а Тбилиси себе позволить этого не может в соответствии с европейской конвенцией о выдаче. Всех остальных россиян в пересечении границы не ограничивают, — рассказал собеседник интернет-здания.

Политолог уточнил, что грузинская оппозиция, в отличии от властей, выступает против того, чтобы в стране получали приют россияне.

Население Грузии в отношении наплыва россиян разделено, — говорит Тенгиз Аблотия. — Кто сдаёт им квартиры и дома и кому выгодно продавать товары по более высоким ценам, тот доволен. Кто не имеет доходов от этого процесса и не готов к повышению цен, тот выражает недовольство. Что будет дальше, пока неясно — эмигрантам, возможно, придётся устраиваться не только в Тбилиси и Батуми, но и в других районах страны. В целом к приехавшим россиянам уже привыкли, ведь это вторая волна начиная с 24 февраля. Хотя в отношении первой волны эмигрантов из РФ до сих пор много в нашем обществе опасений: а что будет, если Москва вдруг захочет «защитить их права» в нашей стране?

Фото: Владимир Гердо/ТАСС 22 сентября. Пассажиры на территории международного аэропорта

Астана успокаивает своих граждан

Слухи о том, что Казахстан закрыл двери для россиян, не подтвердили. При этом МИД республики 23 сентября заверил, что тщательно следит за ситуацией с миграцией из России и, если возникнут серьезные риски из-за ее роста, примет необходимые меры «с учетом международного права и национального законодательства». В заявлении дипведомства сказано, что неожиданная волна стала испытанием для стабильности государства. Одновременно ведомство напомнило о гостеприимстве казахстанцев: «Высокая человечность, присущая нашему народу, диктует необходимость придерживаться определенных моральных правил».

В Казахстане, как рассказали собеседники NEWS.ru в Астане, с удивлением взирали на то, что поток приезжающих в страну увеличился с 21 сентября вдвое. При этом машины по-прежнему во многих пунктах пропуска выстроились в многокилометровую очередь для въезда в республике. Комитету миграционной службы Казахстана пришлось заверить население, что ни одному иностранцу не позволено игнорировать законы страны.

Законодательство четко регламентирует порядок пребывания иностранцев в Казахстане. Ни один иностранный гражданин не имеет права бессрочно прибывать на территории нашего государства, игнорируя требования миграционного законодательства. Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан для граждан государств — участников Евразийского экономического союза по общему правилу заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы РК, — говорится в официальном заявлении ведомства.

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Власти отметили, что Казахстан обязан соблюдать договорённости в рамках Таможенного союза и ЕАЭС, отметил в беседе с NEWS.ru политолог и правозащитник Галым Агелеуов.

Все россияне, прибывающую в нашу страну, получают идентификационный номер налогоплательщика, на основании которого открывают банковские карты. По истечении определённого срока они могут получить вид на жительство, приобрести многие права, кроме политических, то есть не смогут голосовать и быть избранным в органы власти, — пояснил правозащитник.

По словам Галыма Агелеуова, в целом казахстанцы сочувственно относятся к российским эмигрантам, понимая, что они оставили свои дома не от хорошей жизни, не выдвигают им претензий. Но встречаются и отдельные критические высказывания о том, что растущая прослойка русских людей в казахстанском обществе затруднит наметившееся распространение национального языка, приостановит развитие национальной культуры, добавит популярности культуре русской, уточнил собеседник NEWS.ru.

Многие россияне, по сообщениям СМИ, рассматривают Казахстан как перевалочный пункт для отлёта на продолжительное время в другие страны Азии, в том числе и для переезда в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан, если у них там живут родственники и близкие люди.