ВС Белоруссии прекратил работу независимых профсоюзов

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Верховный суд Белоруссии вынес решения о прекращении работы ряда независимых профсоюзов. В ходе разбирательства было установлено, что деятельность этих организаций была направлена на нарушение общественного порядка и распространение информации экстремистского содержания, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры республики.

Речь, в частности, идет о Свободном профсоюзе металлистов, Белорусском профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности и некоторых других подобных организациях.

Решения Верховного суда приняты на основании доказательств, которые с достоверностью подтверждают факты нарушений требований конституции, закона «О профессиональных союзах» и иных законодательных актов, в том числе регулирующих вопросы использования иностранной помощи, — говорится в тексте.

В надзорном ведомстве добавили, что по всем фактам противоправной деятельности независимых профсоюзов возбуждены уголовные дела и приняты меры административного воздействия.

Ранее сообщалось, что в России грозит ликвидация межрегиональному профсоюзу журналистов и работников СМИ. Деятельность организации в настоящее врем приостановлена, а Мосгорсуд уже начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации.