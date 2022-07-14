Иск для профкома: почему прокуратура хочет закрыть профсоюз журналистов Объединению работников СМИ грозит ликвидация после прокурорской проверки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд начал рассмотрение иска столичной прокуратуры о ликвидации межрегионального профсоюза журналистов и работников СМИ (ПЖ), деятельность которого уже приостановлена. Одним из аргументов надзорного ведомства стал составленный на общественную организацию протокол по статье КоАП о дискредитации использования Вооруженных сил РФ. Также прокуратура отреагировала на выступления в защиту журналистов Ивана Сафронова и Светланы Прокопьевой и акции журналистов в поддержку коллег. Представители профсоюза полагают, что речь идёт о зачистке общественного пространства.

«Дело довольно объёмистое»

Из картотеки дел Мосгорсуда следует, что прокурор столицы Денис Попов направил административный иск о ликвидации ПЖ 10 июня. После этого 4 июля судья Вячеслав Полыга принял решение о приостановке деятельности организации. Первое заседание суда, точнее досудебная подготовка или беседа, как сообщил NEWS.ru активист профсоюза Игорь Ясин, состоялось 13 июля. Рассмотрение иска по существу начнётся 3 августа.

13 июля мы только смогли получить материалы дела для ознакомления, их ещё надо изучить и проанализировать. Дело довольно объёмистое — 350 страниц примерно, — сообщил Ясин.

Фото: NEWS.ru Игорь Ясин и адвокат Илья Крупский после ознакомления с иском прокурора Москвы

Одним из обоснований требования о ликвидации организации прокурор указал в иске, что профсоюз размещает на своих интернет-ресурсах «информацию противоправного характера», следует из имеющегося в распоряжении NEWS.ru определения Мосгорсуда от 4 июля.

В отношении профсоюза возбуждено административное производство по основаниям ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в связи с размещением на официальном интернет-сайте организации публикаций, содержащих недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, — приводится в документе позиция прокуратуры.

Как пояснил NEWS.ru адвокат Максим Крупский, представляющий интересы ПЖ, какая именно публикация явилась основанием для заведения дела, пока не ясно. О самом административном производстве активисты профсоюза узнали только из определения суда о приостановке деятельности.

Проанализировав иск, Крупский выяснил: претензии прокуратуры также сводятся к текстам на похожую тематику на сайте газеты «Псковская губерния», размещённым главным редактором издания и членом профсоюза Денисом Камалягиным (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Также как аргумент в пользу ликвидации организации в иске указывается поддержка журналистов Ивана Сафронова и Светланы Прокопьевой. Первый уже более двух лет находится в СИЗО «Лефортово» по делу о госизмене, вторая в июле 2020 года была оштрафована на 500 тысяч рублей по статье об оправдании терроризма за публикацию колонки о взрыве в приёмной ФСБ в Архангельске в 2018 году. И Камалягин, и Прокопьева недавно эмигрировали из России.

Фото: Социальные сети Светлана Прокопьева (слева) на одной из акций ПЖ

Прокурор также указал, что члены ПЖ привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных уличных акциях в поддержку журналистов, а также собирали деньги для изданий «Медуза» и «ОВД-Инфо» (оба включены в РФ в реестр СМИ-иноагентов). К тому же, по мнению Дениса Попова, устав и другие учредительные документы профсоюза не соответствуют требованиям законодательства. Таким образом, как говорится в иске (его копия имеется в распоряжении NEWS.ru), профсоюз «причиняет вред общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству», что и является основанием для ликвидации организации.

Фото: Социальные сети Проведение акции ПЖ

«Всё усугубляется и обостряется»

Как сообщил NEWS.ru источник в ПЖ, иск в Мосгорсуд был подан во время проходившей с 13 мая по 16 июня прокурорской проверки организации на предмет «исполнения требований законодательства об общественных объединениях, профессиональных союзах и об информации». В конце мая сопредседатель профсоюза Софья Русова ходила на собеседование с двумя прокурорами, которые интересовались у нее финансовой деятельностью ПЖ.

У нас всё максимально прозрачно. Мы не получали грантов, и это была отчасти сознательная позиция — не брать иностранные деньги, чтобы не подводить организацию под признание иноагентом. Возможно, проверяющие не могли поверить, что у нас действительно нет никаких [зарубежных] финансов, что у нас никто, кроме бухгалтера, не получает зарплату. Мы пытались получить информацию о результатах проверки хотя бы устно. В ответ в прокуратуре говорили: «Все документы лежат у начальства, мы ничего говорить не можем». Потом выяснилось, что иск в Мосгорсуд был подан до календарного срока окончания проверки, — заявил источник в организации.

Также собеседник NEWS.ru отметил, что сегодня «очень трудно работать» представителям некоммерческого сектора, общественно-политическим структурам, а также журналистам, на которых «много лет идёт наступление со стороны крупного бизнеса, который может диктовать и вмешиваться в редакционную политику». По его словам, хотя такая ситуация уже сложилась ранее, в последние несколько месяцев она «усугубляется и обостряется», независимые организации находятся под угрозой закрытия. Как пример источник привел профсоюз адвокатов, ликвидированный 8 июня решением Верховного суда.

Наша организация была изначально создана «снизу» как независимая структура и продолжала свою работу в этом ключе. Жизнь и условия российских журналистов далеко не самые благополучные. Поэтому мы будем думать, как объединяться дальше для защиты прав коллег и оставаться профсоюзом пусть не на бумаге, но по духу, — добавил представитель профсоюза.

Фото: Социальные сети

ПЖ был создан после нападения на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни и Ингушетии 9 марта 2016 года. В конце 2017 года организация была официально зарегистрирована Минюстом РФ. За это время профсоюз провёл несколько общественных кампаний в защиту трудовых прав коллег, против урезания свободы слова и незаконных задержаний работников СМИ на митингах. В профсоюзе состоят более 600 работников российских СМИ из примерно 40 регионов. Организация тесно сотрудничает с правозащитными организациями и другими профобъединениями, в частности с Конфедерацией труда России.