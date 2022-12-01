Временного поверенного в делах Франции в Баку вызвали в МИД Азербайджана

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Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане Жюльен Ле Лану был вызван в азербайджанский МИД в ответ на принятие французским Национальным собранием резолюции, предусматривающей возможность введения санкций против властей республики, «если атаки и оккупация суверенной территории Армении продолжатся». В министерстве выразили дипломату решительный протест и заявили о том, что одобренный в Париже документ несет ложный и клеветнический характер.

Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане Жюльен Ле Лану был вызван в МИД и выразил ему решительный протест в связи с ложной и клеветнической резолюцией, принятой против Азербайджана в нижней палате парламента Франции, — сказано в сообщении.

Представители ведомства подчеркнули, что данная резолюция стала «очередной провокацией Франции против Азербайджана». По мнению дипломатов республики, документ стал помехой процессу нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Было указано, что эта резолюция, как и ряд других шагов Франции, является попыткой атаковать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилий по установлению мира и спокойствия в регионе, — пояснили в министерстве.

Ведомство отмечает, что заявления, сделанные представителем французского кабмина на слушаниях по резолюции, ясно показали, что за принятым документом стоит правительство Франции. В Баку посчитали, что Париж не может выступать в качестве справедливого и нейтрального посредника.

На встрече было заявлено, что резолюция решительно отвергнута Азербайджаном, и еще раз потребовали воздержаться от действий и заявлений, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, охраняемых международным правом, и вмешательства в его внутренние дела, — добавили в ведомстве.

В свою очередь Ле Лану отметил, что принятая резолюция не отражает официальной позиции французского правительства.

Ранее парламент Азербайджана призвал Париж отказаться от действий, которые могут помешать нормализации отношений Баку и Еревана. Азербайджанские депутаты заявили о том, что Нацсобрание Франции устроило «политический демарш» против Баку, приняв резолюцию, демонстрирующую неуважение территориальной целостности Азербайджана. Парламент республики назвал данный документ предвзятым и необъективным актом.

В МИД Азербайджана ранее отвергли принятую Национальным собранием Франции резолюцию и назвали ее провокацией против Баку.