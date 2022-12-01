В Баку призвали Париж не мешать нормализации отношений с Ереваном Парламент Азербайджана расценил резолюцию Нацсобрания Франции как политическое лицемерие

Фото: meclis.gov.az

Парламент Азербайджана призвал Париж отказаться от действий, которые могут помешать нормализации отношений Баку и Еревана, передает «Интерфакс Азербайджан». В агентство поступило заявление азербайджанских депутатов о том, что Нацсобрание Франции устроило «политический демарш» против Баку, приняв резолюцию, демонстрирующую неуважение территориальной целостности Азербайджана. Парламент республики назвал данный документ предвзятым и необъективным актом.

Следом за принятием 15 ноября 2022 года сенатом Франции антиазербайджанской резолюции Национальное собрание этой страны 30 ноября осуществило предвзятый политический демарш против Азербайджана. А именно: был принят предвзятый, необъективный и несправедливый акт, демонстрирующий неуважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, — сказано в заявлении.

В парламенте республики «категорически отвергают и эту резолюцию Национального собрания» и расценивают ее как политическое лицемерие. Депутаты отметили, что провокационные шаги госорганов Франции, включая обе палаты парламента, наносят удар по всем попыткам претворения в жизнь мирной повестки и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Все это воодушевляет реваншистские и агрессивные сепаратистские силы в Армении, подталкивая регион к новым рискам. Одинаково неприемлемы основанная на популистских взглядах внутренняя политическая повестка Франции и проецирование интересов определенных лоббистских кругов на Южный Кавказ, — подчеркнули в парламенте.

В этой связи законодательный орган Азербайджана призвал членов парламента Франции «прекратить практику искажения событий на Южном Кавказе». Азербайджанский парламент также рекомендовал французским законодателям уделять больше внимания проблемам самих французов и «переосмыслить колониальную историю Франции».

15 ноября сенат Франции принял резолюцию, которая касается признания независимости Карабаха и введения санкций против Баку. Документ «рекомендует» французским властям рассмотреть возможность конфискации имущества руководителей Азербайджана и введения эмбарго на поставки газа и нефти из республики.

В МИД Азербайджана ранее отвергли принятую Национальным собранием Франции резолюцию и назвали ее провокацией против Баку.