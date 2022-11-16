В Баку назвали ложью и клеветой антиазербайджанскую резолюцию Франции В Баку назвали ложью и клеветой антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД Азербайджана заявил, что руководство страны отвергает резолюцию, принятую накануне Сенатом Франции и призывающую к введению санкций против Азербайджана. Как сказано в заявлении на сайте министерства, резолюция демонстрирует «предвзятую и однобокую» политическую позицию Франции, а также свидетельствует о незнании исторических фактов и текущей ситуации в регионе.

Резолюция, принятая 15 ноября 2022 года, <...> отражает ложные и клеветнические положения и носит характер открытой провокации, служит подрыву процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, — сказано в заявлении.

Подчеркивается, что резолюция верхней палаты французского парламента в очередной раз игнорирует почти 30-летнюю оккупацию Арменией территорий Азербайджана, массовые убийства мирного населения, разграбление городов и сел и проведение этнической чистки на исторических землях Азербайджана. Карабахский же регион является неотъемлемой частью Азербайджана как его международно признанная территория, а права и безопасность армянского населения в этой области будут обеспечиваться в соответствии с конституцией Азербайджана, говорится в документе.

Резолюция Сената, поощряя реваншистские силы в Армении, не служит миру, стабильности и развитию в регионе и далека от упомянутого в названии резолюции «содействия прочному миру», — заключают авторы заявления.

Поводом для заявления стала резолюция, принятая накануне большинством голосов в Сенате Франции. Она касается признания независимости Карабаха и введения санкций против руководителей Азербайджана. Резолюция «рекомендует» французским властям рассмотреть возможность конфискации имущества руководителей Азербайджана и ввода эмбарго на поставки газа и нефти из республики. Также сенаторы призвали азербайджанское руководство немедленно вывести войска с «оккупированных территорий Армении». В документе также содержится предложение создать в Карабахе гуманитарный офис и предоставлять Армении содействие, в том числе в оборонной сфере.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном развитие переговорного процесса между Ереваном и Баку. Общение прошло на полях Парижского форума мира. В этой связи в МИД Франции подчеркнули важность установления мира на долгосрочной основе при полном соблюдении территориальной целостности армянского государства.