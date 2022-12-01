МИД Азербайджана счел провокацией резолюцию Франции о санкциях против Баку МИД Азербайджана отверг принятую Францией резолюцию о санкциях против Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД Азербайджана отвергли принятую Национальным собранием Франции резолюцию и назвали ее провокацией против Баку. В ведомстве подчеркнули, что документ показывает предвзятую позицию Парижа и его неспособность выступить беспристрастным посредником на переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Ложная и клеветническая резолюция против Азербайджана, принятая в нижней палате французского парламента (Национального собрания) 30 ноября 2022 года, является очередной провокацией Франции против Азербайджана, как и резолюция, принятая некоторое время назад в сенате, — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что резолюция направлена ​​на подрыв процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном и усилий по установлению мира в регионе, а Франция не давала оценки политике Армении, ссылаясь на возложенную на нее почти 25 лет посредническую роль, поэтому не пыталась урегулировать конфликт.

После того как Азербайджан прекратил оккупацию и самостоятельно урегулировал конфликт, это является проявлением предвзятого намерения Франции провести клеветническую кампанию и выдвинуть обвинения против нашей страны, — добавили в ведомстве.

Поводом для заявления стала резолюция, принятая 30 ноября большинством голосов в сенате Франции. Она призывает французское правительство рассмотреть возможность введения экономических санкций против руководителей Азербайджана, «если атаки и оккупация суверенной территории Армении продолжатся».

15 ноября сенат Франции также принял резолюцию, которая касается признания независимости Карабаха и введения санкций против Баку. Резолюция «рекомендует» французским властям рассмотреть возможность конфискации имущества руководителей Азербайджана и ввода эмбарго на поставки газа и нефти из республики.

Также сенаторы призвали азербайджанское руководство немедленно вывести войска с «оккупированных территорий Армении». В документе содержится предложение создать в Карабахе гуманитарный офис и предоставлять Армении содействие в оборонной сфере. В МИД Азербайджана назвали принятый документ ложью и клеветой.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном, которые были запланированы на 7 декабря в Брюсселе. Поводом для этого послужило условие Еревана, согласно которому встреча должна проходить при участии французского лидера Эммануэля Макрона.

Алиев заявил, что это не соответствует позиции Баку, поскольку глава Франции ранее делал антиазербайджанские заявления, а французский сенат принял резолюцию в поддержку Армении.