Два человека доставлены в медицинские учреждения Азербайджана с подозрением на коронавирус. Один из госпитализированных имеет гражданство Ирана.
Об этом рассказали в Минздраве страны и Государственном агентстве обязательного медицинского страхования,
В настоящий момент проблем со здоровьем пациенты не испытывают, врачи продолжают наблюдение.
Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.
При этом, как писал NEWS.ru, китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии.
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