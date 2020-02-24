https://static.news.ru/photo/5c1020c6-570f-11ea-b48e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два человека доставлены в медицинские учреждения Азербайджана с подозрением на коронавирус. Один из госпитализированных имеет гражданство Ирана.

Об этом рассказали в Минздраве страны и Государственном агентстве обязательного медицинского страхования, передаёт РИА Новости. Оба пациента приехали из иранского региона, в котором не было зафиксировано ни одного случая распространения коронавируса. Однако при прохождении границы их температура была немного выше нормы.

В настоящий момент проблем со здоровьем пациенты не испытывают, врачи продолжают наблюдение.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.

При этом, как писал NEWS.ru, китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии.