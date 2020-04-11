ВОЗ заметила усугубление ситуации с коронавирусом в Белоруссии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о наступлении нового этапа вспышки коронавирусной инфекции в Белоруссии. Страна лишь 7 апреля начала вводить карантинные ограничения.
Белоруссия входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса. Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер, — цитирует ТАСС представителя ВОЗ Патрика О'Коннора.
Количество пациентов с COVID-19 в республике приблизилось к 2 тысячам человек. Белорусские школы, детсады, магазины и заведения общепита работают с минимальными ограничениями.
Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался вводить в стране жёсткие ограничительные меры и посоветовал подумать над решением экономических вопросов со словами «А жрать что будем?».
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