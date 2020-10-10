Военные Азербайджана сбили армянскую баллистическую ракету

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Азербайджанские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили баллистическую ракету, выпущенную с территории Армении по городу Мингячевир, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ракета была сбита нашими войсками ПВО из установки С-300. Государственный террор со стороны Армении должен быть остановлен, — написал Гаджиев в Twitter.

Он также добавил, что удар был нанесён ракетой «Scud» в классификации НАТО.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что министерство обороны Азербайджана сообщило 10 октября об обстреле с армянской стороны Агдамского района.