Военэксперт: «Кинжал» запустил Су-34 с прицелом на Су-57 Леонков: удары «Кинжалами» с Су-34 стали тестом для применения другими «сушками»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Применение в ходе спецоперации на Украине гиперзвуковой ракеты «Кинжал» истребителем-бомбардировщиком Су-34 следует считать шагом к оснащению этой новейшей ракетой истребителя пятого поколения Су-57, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, работы в этом направлении уже активно ведутся, они находятся на завершающей стадии.

Отличительной особенностью оснащения тяжелого истребителя Су-57 ракетами заключается в том, что они размещены в отсеках, внутри самолета, а не снаружи, как на «мигах» и других «сушках». Это важное отличие: самолет в этом варианте менее заметен для РЛС противника. Ракеты на внешних подвесках самолета обнаружить противнику легче, — уточнил военный эксперт.

Как отметил Леонков, самолет пятого поколения Су-57 станет следующим, которые в зоне СВО испытает возможности «Кинжала». Прежде этими крылатыми ракетами был оснащен только МиГ-31К.

Миг-31К — это универсальный самолет. Под него ракеты создавались, прежде всего, для нанесения ударов по морским целям. Су-34 и Су-57 будут применяться для поражения «Кинжалами» сухопутных целей – в этих случаях требуются другие скоростные характеристики самолета, — сказал военный эксперт.

Ранее стало известно, что многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации. Экипаж самолета будет представлен к наградам.