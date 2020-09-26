Видео уничтожения Азербайджаном армянской военной техники попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/a366cfb8-00d0-11eb-a2f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defence (Azerbaijan)/youtube.com

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения армянской военной техники своими Военно-воздушными силами.

Не выдержав натиска контрнаступательной операции, проводимой подразделениями азербайджанской армии, противник сбежал, оставив бронетехнику на поле боя, — прокомментировали в ведомстве ролик.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об «успешной контрнаступательной операции» в карабахском направлении фронта. Подразделения азербайджанской армии ведут бои за важные высоты на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг. Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая большое количество его маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты. На всей протяжённости фронта идут ожесточённые бои.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась до фазы открытых боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.