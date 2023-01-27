В Узбекистане вновь заработают карты «Мир» Глава ЦБ Узбекистана Нурмурадов заявил, что банки страны работают над возобновлением обслуживания карт «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт «Мир», о сроках говорить пока рано, заявил председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов, передает РИА Новости. Он отметил, что о сроках возобновления обслуживания пока говорить рано.

Наши банки не оставляют этот вопрос… По возможности делают все, чтобы создать условия (для возобновления обслуживания карт – NEWS.ru), — сказал Нурмуратов.

23 сентября 2022 в Узбекистане было приостановлено обслуживание карт «Мир». На сайте Единого общереспубликанского процессингового центра UZCARD уточняется, что такие действия необходимы для проведения технических процедур. Также сообщается, что кобейджинговые карты UZCARD-«Мир» работают в штатном режиме в инфраструктуре ПС UZCARD на территории Узбекистана.

Ранее РБК сообщал о том, что два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. Об этом рассказали два источника на рынке. По данным СМИ, одна из организаций намерена приступить к работе в Турции, вторая — там же и в ОАЭ.