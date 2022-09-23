В Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир» В Узбекистане с 23 сентября приостановлено обслуживание карт «Мир» по техническим причинам

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Узбекистане приостановлено обслуживание карт «Мир», сообщается на сайте Единого общереспубликанского процессингового центра UZCARD. Ограничение действует с 09:00 23 сентября. Уточняется, что такие действия необходимы для проведения технических процедур.

В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт «Мир» в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD — «Мир» за рубежом, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что кобейджинговые карты UZCARD — «Мир» работают в штатном режиме в инфраструктуре ПС UZCARD на территории Узбекистана.

Ранее крупнейший частный банк Турции İş Bankası остановил работу с системой «Мир». По информации турецких СМИ, такое решение последовало из-за опасений попасть под санкции Минфина США, который ранее заявил о последствиях для финансовых организаций, работающих с российской платежной системой.

Сейчас карты «Мир» принимают к оплате во Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.