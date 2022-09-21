В Совбезе Белоруссии сделали заявление о мобилизации в стране Госсекретарь белорусского Совета Безопасности: в стране нет нужды в мобилизации

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о об отсутствии необходимости мобилизации в республике после встречи с секретарем Совета безопасности России, сообщает БЕЛТА. Вольфович отметил, что страна выполняет поставленные цели по обороне страны.

Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории, — сообщил Вольфович журналистам.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.