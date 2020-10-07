«Малоинтересно»: в штабе Тихановской не знают, зачем её ищут в России

https://static.news.ru/photo/00c58eaa-08b6-11eb-acee-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Страна Для Жизни/facebook.com

В штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не получали каких-либо уведомлений о внесении оппозиционной активистки в базу розыска МВД России. Там спокойно отнеслись в этой информации.

Вместе с тем, ни сама политик, ни её сторонники «не в курсе» аспектов ситуации.

Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно, — цитирует «Интерфакс» представителя штаба Тихановской.

Информагентство со ссылкой на неназванный информированный источник отмечает, что внесение белорусской оппозиционерки в базу розыска МВД РФ является техническим аспектом взаимодействия двух стран в рамках Союзного государства. Уголовное дело в отношении Тихановской в России не возбуждали.

Как писал NEWS.ru, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения попала в базу разыскиваемых лиц МВД России на основании статьи Уголовного кодекса. Однако каких-либо деталей МВД не уточняет.

Позже источник в правоохранительных органах уточнил, что о международном розыске речь не идёт.

В Белоруссии уже два месяца продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Последняя, будучи вынуждена покинуть родину, выехала в Литву и получила поддержку западных политиков. При этом она заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, она хотела бы, чтобы понять, почему тот поддерживает Александра Лукашенко, чью победу на президентских выборах его политические противники и страны Запада не признали.