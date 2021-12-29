В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко началась в Санкт-Петербурге. Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает БелТА.

Отмечается, что Путин лично заехал за Лукашенко перед началом встречи, которая проходит в Константиновском дворце в Стрельне. После переговоров главы государств планируют сыграть в хоккей.

Накануне оба лидера поучаствовали в неформальном саммите глав стран СНГ. Мероприятие было приурочено к 30-летию Содружества. Участие в мероприятии также приняли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Они подвели итоги председательства Белоруссии в СНГ в 2021 году, обсудили актуальные проблемы и дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран — участниц сообщества.

Предыдущая очная беседа Путина и Лукашенко состоялась 9 сентября в Москве. Тогда президенты двух стран согласовали 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию России и Белоруссии. Сентябрьская встреча глав государств была пятой в этом году.