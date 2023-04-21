Россиян оставили без молочной продукции из Киргизии Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции из Киргизии

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции из Киргизии в Россию. Как сообщает EADaily со ссылкой на ведомство, о необходимости прекратить поставки уже проинформировали Ветеринарную службу республики.

Издание уточняет, что причиной такого решения стали итоги инспекции, проведенной с 10 по 16 апреля 2023 года. В ходе визита специалисты Россельхознадзора проверили производства, фермы, а также пункты сбора молока.

На сайте ведомства пояснили, что в рамках инспекции выявили неэффективность работы по обеспечению безопасности производства молочной продукции. Выяснилось, что на киргизских предприятиях не было системы прослеживаемости, из-за чего компании использовали молоко неизвестного происхождения. Вопрос о возобновлении поставок поднимут в том случае, если Ветеринарная служба Киргизии перепроверит все предприятия на их соответствия требованиям и нормам России и предоставит соответствующие гарантии.

Ранее замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин на одном из профильных совещаний сообщил об обнаружении в российской клубнике 20-кратного превышения содержания антибиотика тетрациклина. Речь идет о ягоде, выращенной в теплицах. Также он рассказал о выявлении токсичных веществ в импортных ягодах.