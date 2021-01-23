В Раде обосновали причастность Медведчука к обмену пленными с ДНР

https://static.news.ru/photo/d0752aea-5e18-11eb-93c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что представители непризнанных народных республик на востоке Украины обсуждают вопрос об обмене пленными при посредничестве главы политсовета парламентской фракции «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука, так как ответственные представители власти не занимаются этим вопросом.

К Медведчуку обратились, потому что украинская власть не хочет, не собирается заниматься обменом удерживаемых лиц. На протяжении длительного времени обмены не проводятся. Несмотря на Минские соглашения, несмотря на все эти договорённости, украинская власть саботирует эти обмены, — цитирует Кузьмина РИА Новости.

При этом, утверждает депутат Рады, в Киеве заявляют, что Медведчук является «частным лицом» и не уполномочен вести подобные переговоры с представителями ДНР и ЛНР от лица украинской власти.

Медведчук не является частным лицом. Он является государственным деятелем, народным депутатом, членом комитета по реинтеграции Донбасса. Это его прямая обязанность, — настаивает представитель «Оппозиционной платформы».

Ранее NEWS.ru писал, что самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке передадут Киеву несколько удерживаемых лиц при посредничестве главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Позже появлялась информация о том, что власти Украины поручили Государственной авиационной службе не допускать выездов Медведчука в Россию.