Украинской госавиации поручили не выпускать Медведчука в Россию

https://static.news.ru/photo/0511b946-5bc4-11eb-a202-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Пресс-служба Виктора Медведчука/facebook.com

Председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука нельзя выпускать с территории Украины в Россию. Такое поручение дошло до украинской Государственной авиационной службы. Об этом в четверг, 21 января, сообщил однопартиец Медведчука и депутат Верховной рады Илья Кива.

Госавиаслужба получила команду перекрыть небо для самолётов, которые использует Медведчук для перелётов в Россию, — заявил Кива в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что самопровозглашённые ДНР и ЛНР собираются при посредничестве политика передать Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц. В переговорах между Донбассом и украинскими властями имя Медведчука фигурировало неоднократно. Однако в сентябре 2019 года глава СБУ Иван Баканов сказал, что государственного деятеля не привлекали к процессу обмена пленными.

Военный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году. Многие западные страны обвиняют Россию в том, что на территории ДНР и ЛНР действуют российские военные. Однако Кремль с самого начала боевых действий не раз заявлял, что Россия не имеет отношения к конфликту на Донбассе, в регионе нет российских военнослужащих и техники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял в ответ на требования властей Украины о выводе войск, что России нечего выводить.

Как ранее передавал NEWS.ru, политика русофобии нынешней украинский власти не помешает восстановлению отношений между Киевом и Москвой. Об этом заявил Виктор Медведчук.