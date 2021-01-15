ДНР и ЛНР безвозмездно передадут группу пленных Украине

https://static.news.ru/photo/46862f6c-5802-11eb-b015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке передадут Киеву несколько удерживаемых лиц при посредничестве главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом говорится в совместном заявлении ДНР и ЛНР, которое имеется в распоряжении ТАСС. Республики направили письмо Медведчуку с уведомлением об этом решении 15 января.

В готовящуюся к передаче группу граждан Украины, находящихся в заключении, вошли женщины, пожилые люди и лица, страдающие тяжёлыми болезнями. Количество людей в группе в ДНР и ЛНР пока не раскрыли.

В декабре 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция). Её итогами стали договорённости об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня и разведение сил и средств на трёх участках линии разграничения в Донбассе. В Кремле заявили, что следующая встреча возможна только после выполнения Киевом этих условий. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 13 января 2021 года заявил, что встрече на уровне президентов препятствует Россия.

Как писал NEWS.ru, 12 января 2021 года в Берлине прошли переговоры «нормандской четвёрки» на уровне советников глав государств. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал встречу полезной, но вместе с тем отметил, что похвастаться результатом нельзя.