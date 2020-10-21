В правящей партии Грузии назвали терактом захват заложников в Зугдиди

https://static.news.ru/photo/de0d783e-13bc-11eb-971e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал терактом инцидент в Зугдиди, где вооружённый мужчина захватил филиал банка Грузии и взял в заложники людей.

Девятнадцать человек в рамках террористического акта взяты в заложники. Конечно, квалификацию предоставят правоохранительные органы, однако существует дефиниция террористического акта. Когда кто-то взамен на деньги берёт людей в заложники, это входит в дефиницию. Это тяжелейший факт. Совершено тяжелейшее преступление, — заявил политик в эфире телекомпании «Рустави 2».

Кроме того, МВД Грузии сообщило, что ещё двое заложников освобождены.

Ранее стало известно, что один из заложников с позволения преступника связался с местной телекомпанией. Ираклий Кварацхелия — так его зовут — пояснил, что может говорить только то, что ему прикажут. Он рассказал, что злоумышленник готов взорвать гранату в случае попытки насильственного освобождения заложников.

До этого злоумышленник отпустил из здания банка пожилых заложников. Кроме того, несколько человек смогли сбежать через крышу и спуститься по пожарной лестнице.

Инцидент произошёл 21 октября. Мужчина ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требует $500 тысяч. МВД Грузии призвало представителей СМИ не транслировать в прямом эфире кадры спецоперации, которая длится уже несколько часов, писал NEWS.ru.