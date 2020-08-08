В посольстве Белоруссии в Москве заявили, что не все успели проголосовать

https://static.news.ru/photo/d400fbf6-da71-11ea-bb02-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/martin_camera

Многим пришедшим в белорусскую дипмиссию в российской столице, чтобы проголосовать на выборах главы республики, сделать этого не удалось. Об этом сообщил представитель посольства Белоруссии в Москве.

К сожалению, не все успели, — сказал он РИА Новости.

До этого он пояснил, что огромные очереди из желающих проголосовать связаны с высокой активностью избирателей, а также мерами профилактики коронавируса.

9 августа в Белоруссии состоялись очередные выборы президента. Участки для голосования закрылись в 20:00 (Совпадает с мск. — Прим. NEWS.ru).

Президентские выборы проходят в стране 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей с учётом досрочного голосования превысила 54%.

Выборы президента в республике завершены, явка на них была рекордной, а ЦИК сообщала о нехватке избирательных бюллетеней и не только из-за их сознательной порчи

Как писал NEWS.ru, ранее двое белорусских военнослужащих отказались голосовать на выборах.