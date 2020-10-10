В парламенте Киргизии назвали незаконным назначение Жапарова премьером

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Вице-спикер парламента Киргизии Аида Касымалиева заявила, что Садыр Жапаров был утверждён в качестве нового премьер-министра страны незаконно.

Она пояснила, что заседание законодательного органа 10 октября проводилось при отсутствии требуемого конституцией кворума депутатов, а также необходимых для этого условий.

Соответственно, все якобы принятые решения юридически незаконны и нелегитимны, — цитирует «Интерфакс» запись парламентария в соцсетях.

Касымалиева добавила, что избрание Жапарова не подтверждено ни официальными документами парламента, ни указом президента Сооронбая Жээнбекова. Поэтому все принимаемые им в качестве премьера решения не имеют юридической силы.

В Киргизии с 5 октября продолжается политический кризис, когда в Бишкеке начались протестные акции оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов. Согласно им в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. ЦИК республики признал выборы недействительными.

Жапаров в ночь на 6 октября был освобождён своими сторонниками из колонии, где отбывал наказание по обвинению в захвате заложника на митинге за национализации золоторудного месторождения «Кумтор».

Как ранее писал NEWS.ru, Жапаров заявил, что президент Киргизии в разговоре с ним пообещал подать в отставку в течение двух-трёх дней после утверждения нового правительства. По словам вице-спикера парламента страны Мирлана Бакирова, в случае отставки президента его обязанности временно будет исполнять глава правительства. Однако поскольку он тоже подал в отставку, полномочия переходят к премьеру.