В офисе IT-компании в Минске прошли обыски

https://static.news.ru/photo/1d59dad6-ed17-11ea-937f-fa163e074e61_660.jpg Фото: БЕЛСАТ TV/vk.com

В офисе IT-компании PandaDoc и дома у нескольких её сотрудников прошли обыски, двух из них увезли на допрос. Одним из основателей фирмы является Микита Микадо. Ранее он предложил финансовую помощь силовикам, которые не хотят участвовать в подавлении протестов и готовы перейти «на сторону добра».

По словам Микадо, обыски проводили сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь. Они подозревают руководство компании в уклонении от уплаты налогов.

Закрыли сотрудников в офисе, не выпускают, не дают пользоваться телефонами, требуют разлочить компьютеры и так далее. При этом у нескольких сотрудников был обыск сегодня дома, кого-то забрали, и местонахождение этих людей мы не знаем, — рассказал он в видеообращении в соцсетях.

Речь идёт о директоре фирмы и продакт-менеджере, уточнил Микадо белорусскому порталу Onliner. Происходящее предприниматель назвал политическими репрессиями. Он подчеркнул, что его компания никогда не нарушала законов и всегда работала «вбелую».

В пресс-службе белорусского Комитета госконтроля факт обыска в офисе PandaDoc комментировать отказались. Жители Минска уже вышли вышли к офису на акцию солидарности.

В середине августа сообщалось, что силовики приходили в офисы Uber и «Яндекса». Однако в Следственном комитете и департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии обыски в минских офисах «Яндекса» и Uber не подтвердили.

Ранее NEWS.ru писал, что разработчик мессенджера Viber рассматривает вопрос прекращения инвестирования в белорусскую экономику из-за сложившейся в стране политической ситуации.

В стране с 9 августа проходят массовые акции протеста. Их участники не согласны с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Люди требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов. Первые демонстрации сопровождались жестокими разгонами и задержаниями.