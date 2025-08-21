Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 16:29

В одной из стран СНГ начались сбои в мобильном интернете

На всей территории Азербайджана фиксируются сбои в мобильном интернете

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На всей территории Азербайджана фиксируются сбои в мобильном интернете, передает Qafqazinfo. Уточняется, что граждан оповестили о возникшей проблеме с помощью СМС-уведомлений. В Министерстве цифрового развития и транспорта республики причиной сбоев назвали DDoS-атаку против одного из основных операторов страны Delta Telecom.

В рамках плана обеспечения непрерывности интернет-услуг в нашей стране интернет-провайдеры были немедленно перенаправлены на сеть альтернативных операторов backbone. В течение короткого времени пользователи получили доступ к интернету. Благодаря предпринятым мерам кибератака на Delta Telecom была быстро предотвращена. Услуги Delta Telecom восстановлены, — сказано в сообщении.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 21 августа, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. В частности, абоненты МТС, T2, «Билайна», «МегаФона», Yota жалуются, что из-за отсутствия сигнала и падения скорости интернета не могут пользоваться поисковыми системами и загружать приложения банков, маркетплейсов и мессенджеров.

