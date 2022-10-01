В новостройке в Баку произошел мощный взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 17-этажном жилом доме в Баку произошел мощный взрыв, в результате чего два человека получили травмы, сообщает First News. По данным агентства, в результате хлопка произошел пожар. Спасатели эвакуировали 37 жителей, находящихся в здании, включая семерых детей.

По последним данным, пожар был потушен. На месте работают спасатели. Момент взрыва попал на видео.

В источнике уточнили, что пожар мог возникнуть в результате возгорания электрического кабеля в шахте жилого дома.

Ранее сообщалось, что в испанской Жироне на пощади проводился публичный научный эксперимент, во время которого пострадали 18 человек, включая пятилетнего ребенка. Зрители собрались, чтобы понаблюдать, как местные ученые соединят жидкий азот и горячую воду. Однако эксперимент пошел не по плану — случился взрыв.

До этого в Москве шеф-повар Владимир Мореев попытался повторить эффектную поджарку бутербродов, увиденную в TikTok, но случайно взорвал квартиру. Кулинар решил расплавить сыр на бутербродах с помощью газовой горелки, однако его эксперимент провалился. В результате 220-граммовый баллончик воспламенился. Мореев успел выкинуть баллон в ванну, но было уже поздно. Взрыв был настолько сильный, что в двух дальних комнатах квартиры вынесло окна. Сам повар не пострадал, как и его супруга.