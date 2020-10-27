В непризнанной НКР сменился министр обороны

https://static.news.ru/photo/4d81959c-181d-11eb-a606-fa163e074e61_660.jpg Араик Арутюнян Фото: ArayikHarutyunian/facebook.com

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил о назначении нового министра обороны НКР.

Подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны — командующего армией обороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — NEWS.ru). На этот пост назначен генерал-майор Микаел Арзуманян с присвоением ему звания генерал-лейтенант, — говорится в сообщении президента НКР в Facebook.

Глава непризнанной республики подчеркнул, что решение об отстранении Джалала Арутюняна связано исключительно с полученным им ранением. Он пожелал бывшему министру скорейшего выздоровления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Министерстве обороны Азербайджана обвинили армянские вооружённые силы в обстреле ряда населённых пунктов на линии соприкосновения вопреки согласованному перемирию.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.