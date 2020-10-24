Азербайджан обвинил Армению в обстреле линии соприкосновения

https://static.news.ru/photo/1ebb4e4a-1815-11eb-9ded-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

В ночь на вторник, 27 октября, армянские военные обстреляли ряд населённых пунктов на разных направлениях линии соприкосновения. Об этом сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что вооружённые силы Еревана не соблюдают новый режим гуманитарного прекращения огня. ВС Армении в течение 26 октября и в ночь на 27-е из различных видов оружия вели обстрел позиций азербайджанской армии на разных фронтовых направлениях и населённых пунктов, находящихся в прифронтовой зоне.

По словам представителей Минобороны, военные операции продолжались по преимуществу на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях. Азербайджанские военные пресекли попытки противника атаковать и отбросили его назад. Армения понесла потери. Армия Азербайджана уничтожила передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии вооружённых сил Еревана. В числе прочих был убит начальник штаба дивизии.

На различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, один танк Т-72, четыре Д-30 и три Д-20 гаубицы-пушки, один ЗРК «Оса-АКМ», один РСЗО БМ-21 «Град», одна радиолокационная станция и шесть единиц автомобильной техники противника. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку, — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минобороны Армении подтвердило, что армия Азербайджана установила контроль над населённым пунктом Кубатлы (Губадлы) в Нагорном Карабахе.