Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы

Минобороны Армении подтверждает, что армия Азербайджана установила контроль над населённым пунктом Кубатлы (Губадлы) в Нагорном Карабахе, заявил представитель министерства Арцрун Ованнисян.
Город Губадлы — административный центр Губадлинского района Азербайджана, находящегося с 1993 года под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики,
К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боёв противнику удалось занять Кубатлы и продвинуться по некоторым направлениям, — заявил Ованнисян на брифинге.
Как передавал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 октября сообщил, что под контроль азербайджанской армии перешли четыре села в Зангеланском районе, шесть — в Джабраильском, а также восемь населённых пунктов на территории Губадлинского района.
Выступая с обращением к нации Алиев заявил, что в вопросе Нагорного Карабаха Азербайджан пойдёт до конца.
Напомним, после переговоров с участием министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна США объявили об установлении гуманитарного перемирия, которое начало действовать 26 октября в 08:00 (07:00 мск).
При этом Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооружённые силы Армении в
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.