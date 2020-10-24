Армения подтвердила взятие Азербайджаном города Кубатлы

https://static.news.ru/photo/670f5b1a-17c9-11eb-beb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armenian Defense Ministry/Global Look Press

Минобороны Армении подтверждает, что армия Азербайджана установила контроль над населённым пунктом Кубатлы (Губадлы) в Нагорном Карабахе, заявил представитель министерства Арцрун Ованнисян.

Город Губадлы — административный центр Губадлинского района Азербайджана, находящегося с 1993 года под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, напоминает РИА Новости.

К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боёв противнику удалось занять Кубатлы и продвинуться по некоторым направлениям, — заявил Ованнисян на брифинге.

Как передавал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 октября сообщил, что под контроль азербайджанской армии перешли четыре села в Зангеланском районе, шесть — в Джабраильском, а также восемь населённых пунктов на территории Губадлинского района.

Выступая с обращением к нации Алиев заявил, что в вопросе Нагорного Карабаха Азербайджан пойдёт до конца.

Напомним, после переговоров с участием министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна США объявили об установлении гуманитарного перемирия, которое начало действовать 26 октября в 08:00 (07:00 мск).

При этом Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооружённые силы Армении в грубом нарушении нового перемирия сразу после его вступления в силу 26 октября. В Баку подчеркнули, что со своей стороны полностью соблюдают перемирие по всей линии соприкосновения.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.