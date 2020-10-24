Азербайджан обвинил Армению в нарушении объявленного перемирия

https://static.news.ru/photo/11bb0dae-1746-11eb-a159-fa163e074e61_660.jpg Баку, Азербайджан Фото: McPHOTO/S. Wolf-Feix/imago-images.de/Global Look Press

Министерство обороны Азербайджана обвинило вооружённые силы Армении в грубом нарушении нового перемирия сразу после его вступления в силу 26 октября.

Несмотря на объявление c 08.00 часов 26 октября нового режима гуманитарного прекращения огня, вооружённые силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность, — заявила пресс-служба военного ведомства Азербайджана.

При этом в Баку отметили, что со своей стороны полностью соблюдают перемирие по всей линии соприкосновения.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео рассказал: на заокеанских переговорах министры иностранных дел Азербайджана и Армении заверили Вашингтон в готовности соблюдать гуманитарное перемирие.