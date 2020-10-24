Азербайджан обвинил Армению в нарушении объявленного перемирия

Министерство обороны Азербайджана обвинило вооружённые силы Армении в грубом нарушении нового перемирия сразу после его вступления в силу 26 октября.
Несмотря на объявление c 08.00 часов 26 октября нового режима гуманитарного прекращения огня, вооружённые силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность, — заявила пресс-служба военного ведомства Азербайджана.
При этом в Баку отметили, что со своей стороны полностью соблюдают перемирие по всей линии соприкосновения.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео рассказал: на заокеанских переговорах министры иностранных дел Азербайджана и Армении заверили Вашингтон в готовности соблюдать гуманитарное перемирие.