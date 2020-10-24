Алиев заявил о взятии ещё 18 населённых пунктов в Карабахе

https://static.news.ru/photo/11dcfc9e-1777-11eb-9a5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Военные Азербайджана взяли под контроль ещё 18 населённых пунктов на территории Нагорного Карабаха. Об этом в обращении к народу 26 октября сообщил президент страны Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что под контроль азербайджанской армии перешли четыре села в Зангеланском районе, шесть — в Джабраильском, а также восемь населённых пунктов на территории Губадлинского района. Как отметил Алиев, с начала эскалации конфликта Азербайджан взял в общей сложности 173 населённых пункта. Под контроль армии страны перешли четыре города — Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

Также Алиев рассказал о разрушительном уроне военному потенциалу Армении. Азербайджанская армия, сообщил президент, уничтожила 252 армянских танка, 50 БМП, 251 пушку разного калибра, 61 миномёт, 53 противотанковых средства, 82 РСЗО «Град», две системы «Ураган», две системы «Ярс», одну установку ТОС.

Я в очередной раз задаю этот вопрос и буду его задавать всегда, пока не получу ответ. Откуда у Армении такие деньги? У нас есть средства, и это всем известно. Но откуда страна, погрязшая в долгах, фактически обанкротившаяся страна покупает это вооружение? Внешний госдолг Армении составляет примерно $8 млрд, а валютные резервы — $1,5 млрд. И это не свободные средства, это банковские резервы, которые они не могут использовать, — цитирует Алиева «Интерфакс».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, Ильхам Алиев заверил, что Баку пойдёт в карабахском вопросе до конца. Об этом он заявил, выступая с обращением к нации.