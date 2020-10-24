Алиев: «Мы поставили на колени Армению на поле боя»

https://static.news.ru/photo/fe86e5aa-1768-11eb-836f-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что Баку пойдёт в карабахском вопросе до конца. Об этом он заявил, выступая с обращением к нации.

Мы поставили на колени Армению на поле боя, — сказал президент.

Он также отметил, что Азербайджан ставил вопрос о санкциях против Армении, но Минская группа ОБСЕ не может и не хочет оказать давление на Ереван. «Замороженный» карабахский конфликт устраивает всех, кроме Баку, подчеркнул Алиев.

Ереван хотел такого результата: чтобы переговоры шли вечно, чтобы постоянно нас обманывать, чтобы эта проблема была заморожена, осталась навечно, чтобы наши территории были всегда оккупированы, — подчеркнул Алиев.

Он добавил, что вся деятельность Минской группы ОБСЕ направлена на спасение Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД Азербайджана возложили ответственность за срыв перемирия в Нагорном Карабахе 26 октября на Армению.