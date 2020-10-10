В Минске открыли центральные станции метро

Станции Минского метрополитена, закрытые из-за проходящих в городе акций протеста, открыли на вход и выход.
В настоящий момент транспортная система работает в штатном режиме.
В 18:00 (совпадает с московским. — NEWS.ru) открыты все станции метро, — говорится на сайте подземки.
Ранее были закрыты станции «Пушкинская», «Фрунзенская», «Молодёжная», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Площадь Победы» и «Площадь Ленина».
Как писал NEWS.ru, жители Минска сообщают, что силовики в Минске задержали больше ста человек на акции протеста. По их словам, сотрудники правоохранительных органов опять начали применять водомёты для разгона активистов.
В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.