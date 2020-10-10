Очевидцы говорят о сотне задержанных в Минске

https://static.news.ru/photo/cee40b8a-0bc8-11eb-8e51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Силовики в Минске задержали больше ста человек на акции протеста, рассказали жители города. По их словам, сотрудники правоохранительных органов опять начали применять водомёты для разгона активистов.

Представители силовых структур забирают людей по всему центру столицы, в том числе в районе Немиги, проспекта Победителей, Романовской слободы, недалеко от Троицкого предместья, а также на пересечении проспекта Машерова и улицы Кальварийской, передаёт «Интерфакс».

Силовики применяют спецсредства, светошумовые гранаты, резиновые дубинки, металлические щиты и водомёты. Также они усиливают группировку в центре города: по проспекту Машерова движутся несколько десятков грузовиков с ОМОНом.

По центральным улицам города движутся несколько колонн протестующих. При этом, по данным журналистов, их общее число составляет несколько десятков тысяч.

Ранее, как писал NEWS.ru, Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила о задержании более 20 сотрудников СМИ, которые занимались освещением протестов в стране.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.