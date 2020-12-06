В Минске начались сбои с доступом в Telegram перед протестами оппозиции

https://static.news.ru/photo/33552f2c-37ac-11eb-bdc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Минске у клиентов ряда операторов мобильной и фиксированной связи начались сбои с доступом в Telegram.

По данным РИА Новости, первые неполадки были зафиксированы после 11:00. Сбои произошли перед воскресной акцией оппозиции, которая координирует свои действия через Telegram.

Накануне объявленной активистами акции «Марш воли» сотрудники силовых ведомств взяли под контроль центр Минска и другие районы города. Кроме того, в столицу движется военная техника. О её появлении сообщили очевидцы. Заметили военных и в спальных районах города — Малиновке, Серебрянке, Каменной Горке. По некоторым данным, колонна выдвинулась из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД республики.

Протестные акции в Белоруссии идут уже четыре месяца после проведения в стране 4 августа президентских выборов. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Самые массовые акции проходят в белорусской столице по воскресеньям. Последние несколько недель они сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши несогласных проходят в разных районах Минска. Силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Ранее власти ЕС приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё 13 чиновников. Все попавшие под ограничения представители государственной власти не смогут посещать страны Евросоюза. Кроме того, их активы, размещённые в ЕС, будут заморожены. Причиной введения мер стали репрессии в отношении кандидатов на выборах президента страны и мирных протестующих.

Позднее ЕС расширил санкции, и под ограничения попали 55 человек, несущие ответственность за насилие и запугивание в стране, писал NEWS.ru.