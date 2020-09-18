В Минске к РОВД с задержанными стягиваются пришедшие их поддержать

https://static.news.ru/photo/d36b51b0-faaa-11ea-af9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

У Советского РОВД, куда доставляли участников женской акции протеста, собираются желающие их поддержать и несут с собой тёплые вещи и чай.

Сейчас там находятся порядка 50 человек. При этом рядом с отделением ходят полицейские, передаёт корреспондент РИА Новости.

Женский марш состоялся 19 сентября в белорусской столице. Участницы акции были одеты в красно-белые блестящие одежды. По данным ГУВД, во время митинга были задержаны несколько человек «за участие в несанкционированном массовом мероприятии». Однако, по данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна», силовики увезли в отделение порядка 140 человек.

Белорусы протестуют уже больше месяца. Они не согласны с итогами президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа. По данным ЦИК, занимающий пост президента с 1994 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.

Силовики в первые дни жёстко разгоняли протестующих и применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщали официальные источники, за первые дни задержали более 6,7 тыс. человек. По данным МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.

Как писал NEWS.ru, Тихановская потребовала освободить задержанных участниц женского марша.