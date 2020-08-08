В Минске начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН

https://static.news.ru/photo/14104cfa-da73-11ea-bde7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В центре Минска протестующие развязали драки с сотрудниками ОМОН. Собравшиеся недовольны нынешней президентской кампанией.

ЧП произошло на пересечении проспектов Машерова и Победителей. В этом районе собралось около 300 молодых людей. Нескольких человек задержали. Протестующие попытались их отбить, но у них это не получилось, сообщает ТАСС.

Выборы президента в республике завершены. Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что Лукашенко лидирует по результат в пятим регионах. У него 82% голосов. Согласно данным экзитпола, Лукашенко побеждает и набрал 79,7% голосов избирателей.

Очевидцы из Минска сообщили о большом количестве военной техники в центре города. В частности, речь идёт о грузовиках с военными и бронемашинах.

Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Главным его конкурентом на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал, писал NEWS.ru.