В МИД России прокомментировали предстоящую встречу глав СНГ

Неформальные встречи лидеров стран СНГ, которые обычно проходят в конце года, стали уже доброй традицией. Формат не предусматривает фиксированной повестки дня, и саммит проходит в формате свободной дискуссии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru о возможных переговорах по теме урегулирования ситуации на Южном Кавказе между лидерами стран СНГ. Предстоящий саммит состоится 28 декабря в Санкт-Петербурге.

По традиции лидеры стран содружества подведут итоги работы организации в текущем году, определят основные задачи на перспективу, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что на этой встрече, как правило, большое внимание уделяется вопросам многопланового взаимодействия в рамках СНГ, проводится сверка позиций по основным международным и региональным темам.

Ранее посол Казахстана в России Ермек Кошербаев заявил, что 28 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт неформальный саммит глав стран СНГ по инициативе и под председательством президента России Владимира Путина.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко проведут отдельную двустороннюю встречу 28 декабря в рамках предстоящего саммита.