В МИД РФ раскрыли подробности телефонного разговора Лаврова с Байрамовым МИД РФ: Лавров и Байрамов выступили за нормализацию отношений Баку и Еревана

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Сергей Лавров и Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили по телефону нормализацию отношений между Баку и Ереваном, сообщается на сайте МИД РФ. Стороны подтвердили необходимость наращивания усилий по данному вопросу.

Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 гг., включающих подготовку мирного договора, разблокирование транспортных коммуникаций и делимитацию армяно-азербайджанской границы, — говорится в сообщении.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что становление мира между Арменией и Азербайджаном возможно при признании территориальной целостности двух стран и делимитации границ в рамках Алма-Атинской декларации 1991 года. Он подчеркнул, что долгосрочный мир должен быть основан на выполнении обязательств, действенных шагах со стороны всех стран в регионе и отказе от максималистских притязаний.

До этого премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с коллегой из Армении Николом Пашиняном в поселении Мухрани недалеко от Тбилиси. Встреча политиков прошла при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили. Подробности трехсторонних переговоров не уточняются, однако известно, что встреча длилась несколько часов.