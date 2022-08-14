В метро Еревана началась эвакуация после сигнала о минировании

Фото: Петрос Лагесян/Sputnik/РИА Новости

Люди у станции метро «Площадь Республики» в Ереване

В метро Еревана началась эвакуация после сигнала о минировании, сообщает МЧС Армении. Ведомство проводит проверку сигналов о закладке бомб на всех станциях столичного метрополитена. МЧС страны также проверяет наличие мин на важнейших военных и гражданских объектах, во всех торговых центрах, в ереванском зоопарке и в церкви Святого Григория Просветителя.

Уточняется, что на местах работают спасатели, саперы и кинологи.

Как и в предыдущий раз, поступило сообщение, что бомбы заложены на всех станциях метро. В настоящее время ведется работа по эвакуации пассажиров. Метрополитен не действует, — сообщила пресс-секретарь Ереванского метрополитена Татев Хачатрян.

Также сегодня на одном из крупных оптовых рынков Еревана «Сурмалу» произошел взрыв, после чего началось возгорание. Пожару присвоили вторую степень сложности. Многие посетители «Сурмалу» и прохожие потеряли сознание.

Сколько людей остается под завалами — пока неизвестно, однако очевидцы предполагают, что их может быть много, поскольку ТЦ в выходные пользуется популярностью. Известно, что есть погибший, пострадал 51 человек.