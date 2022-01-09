В Киргизии прошёл митинг в поддержку задержанного в Казахстане музыканта

У посольства Казахстана в киргизской столице Бишкек прошёл митинг с требованием освободить задержанного в Алма-Ате джазового музыканта Викрама Рузахунова, сообщает РИА Новости. Участие в нём приняли около 150 человек. Ранее власти Киргизии направили ноту Казахстану. В казахстанских СМИ появилось видео, на котором мужчина со следами побоев на лице рассказывает, что приехал в Казахстан якобы для участия в митингах и получил за это деньги.

Протестующие находились возле посольства в течение двух часов. Правоохранители никого не задерживали. Позже на место прибыл глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он заявил, что киргизскую сторону «задевает», что «музыканта» и «добропорядочного гражданина» выставили в Казахстане «террористом».

По его словам, власти Киргизии направили ноту Казахстану и предоставили всю необходимую информацию по этому делу. МВД республики также выясняет все обстоятельства задержания Рузахунова. К делу также подключился и МИД Киргизии.

Ранее казахские СМИ опубликовали видео с задержанным в Алма-Ате мужчиной, который признался, что якобы участвовал в митингах за деньги. На его лице видны следы побоев. Пользователи соцсетей узнали в нём известного в Киргизии джазового музыканта Викрама Рузахунова и не верят в его слова, которые, как они считают, были сказаны под давлением.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощь в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального Комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.