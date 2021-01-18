В Казахстане заморозившие младенца врачи получили тюремные сроки

https://static.news.ru/photo/5e507d42-5a31-11eb-9936-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казахстане межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области приговорил группу медиков к лишению свободы на срок от 15 до 18 лет за то, что они положили младенца в морозильную камеру, отчего тот умер.

В частности, на скамье подсудимых оказались директор перинатального центра Куаныш Нысанбаев, получивший 18 лет тюрьмы, дежурный врач Аскар Кайыржан, которого приговорили к 16 годам лишения свободы, и акушер Жамиля Кулбатирова, которой дали 15 лет тюрьмы. Они были признаны виновными в убийстве. Нысанбаева также признали виновным в злоупотреблении полномочиями и покушении на дачу взятки.

Кроме того, ещё двух врачей центра, Даригу Джумабаеву и Руслана Нурмахамбетова, признали виновными в недонесении о совершении преступления. Им дали по три года лишения свободы.

Трагедия произошла осенью 2019 года. Ребёнок погиб, когда медики положили его в морозильную камеру. Врачи оформили его как мертворождённого, хотя он был живым на самом деле, передаёт «МК».

Ранее NEWS.ru писал о том, что у россиянки, проживающей в городе Подольске на территории Московской области, неизвестные похитили младенца. Они смогли совершить это преступление под предлогом лечения. Об этом журналистам сообщил информированный источник.