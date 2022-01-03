В Казахстане на фоне протестов не работают ключевые мессенджеры

В Казахстане не работают ключевые мессенджеры — Telegram, WhatsApp и Signal. Соцсети перестали работать около 22 часов по местному времени. Кроме того, в Алматы не работает мобильный Интернет, сообщает «Sputnik Казахстан». По последним данным, к протестам присоединились жители Тараза и Жанаозена.

Также казахстанский мобильный оператор Kcell объяснил перебои со связью «мероприятиями компетентных органов по обеспечению безопасности», передаёт РИА Новости.

Кроме того, сотовый оператор «Билайн Казахстан» сообщил в своём Twitter об ограничениях с предоставлением услуги мобильного Интернета. Неудобства для пользователей могут возникнуть «по не зависящим от оператора причинам».

В Актау протестующие против роста цен на газ для машин потребовали отставки действующего правительства. Демонстранты собрались в ночь на 4 января на площади Ынтымак перед зданием областной администрации, установили палатки и призвали к отставке правительства. Митингующие скандируют «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), имея в виду экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

В Казахстане митинги проходят в Актау, Атырау, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области Казахстана митингующие пытались штурмом взять здание акимата. Также очевидцы рассказали, что в Актау появились вооружённые силовики с щитами и в защитной амуниции. В Кызылорде идут жёсткие задержания протестующих.

Цена на сжиженный газ с 38 до 120 тенге за литр выросла в Казахстане с 1 января. Протестующие требуют снизить её вдвое. Собственники АЗС согласились опустить стоимость газа до 85–90 тенге за литр.

После встречи с протестующими правительственная комиссия, приехавшая в Мангистаускую область Казахстана, объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр.