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30 июля 2025 в 11:13

В Казахстане свадьба закончилась массовой дракой и стрельбой

Четверых человек госпитализировали после стрельбы в казахстанском селе Мойынкум

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Четверых человек доставили в больницу после массовой драки и стрельбы в селе Мойынкум Жамбылской области Казахстана, сообщил Telegram-канал «Sputnik Казахстан». Пострадали мужчины в возрасте 26-28 лет.

Пострадавшие получили колото-резаные раны и огнестрельные ранения. Полиция начала расследование. По данным СМИ, конфликт случился на свадьбе, после чего у местного магазина началась массовая драка.

Ранее в МВД сообщили, что двое пенсионеров, отдыхавших в палаточном городке на берегу Ладожского озера в Ленинградской области, устроили потасовку из-за громкой музыки. В ходе конфликта один из пожилых мужчин открыл огонь из аэрозольного устройства «Добрыня», а его друг разбил акустическую систему молотком. Никому из участников конфликта не понадобилась медицинская помощь.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которые в пылу свадебного веселья открыли стрельбу в воздух у здания ЗАГСа. Нарушителями оказались 23-летний жених и 22-летний шафер. Виновников «свадебного переполоха» задержали в одном из ресторанов города в самый разгар празднования. На видео шафер признался, что пистолет был травматическим, на который у него есть все соответствующие документы. Сам же жених заявил, что раскаивается и не хочет портить себе жизнь.

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