«Туда-сюда ездили»: в Казахстане объяснили, почему отменили визаран МВД Казахстана: визаран отменили, чтобы иностранцы соблюдали условия временного проживания

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Визаран в Казахстане отменили для того, чтобы люди соблюдали миграционное законодательство, сообщил портал Informburo со ссылкой на МВД. Ранее иностранец имел возможность продлить разрешенный период пребывания в 90 дней, выехав за пределы страны хотя бы на сутки.

Причина проста. Визаран отменили фактически для того, чтобы люди соблюдали наше миграционное законодательство. Длительное время пребывая в Казахстане, они где-то же работают, не просто так здесь находятся. Для длительного пребывания у нас есть свои условия, получать необходимо разрешение на временное проживание. Чтобы избежать этого всего, они туда-сюда ездили, — сообщили в пресс-службе МВД.

С 27 января время нахождения иностранных граждан из ЕАЭС в Казахстане ограничено 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней. Для жителей из других стран, у которых безвизовый режим с Казахстаном, лимит пребывания в республике составляет 30 суток.

В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде. Ранее возможностью визарана пользовались мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране.

Как стало известно в декабре, с 21 сентября в Казахстан въехали свыше 830 тысяч граждан России, при этом выехали 780 тысяч человек. Часть граждан России на территории Казахстана работает в соответствии с официальными договорами, часть учится в вузах, еще ряд россиян использовали республику как транзитную страну и позже выехали в другие государства.