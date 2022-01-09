В Казахстане освободили задержанного на митингах музыканта из Киргизии

В Казахстане освободили джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова, задержанного силовиками по подозрению в терроризме, сообщает «Вечерний Бишкек» со ссылкой на источники. По данным издания, в настоящее время музыканта везут в Бишкек.

Как отмечается, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выполнил обещание, которое дал накануне митингующим возле посольства Казахстана в Киргизии, что сделает всё возможное, чтобы спасти музыканта.

Он порядочный человек. С утра проверили по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия ни в каких беспорядках. Информация от гостелеканала Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме — неправильно, — сказал Ташиев.

Ранее казахские СМИ опубликовали видео с задержанным в Алма-Ате мужчиной, который признался, что якобы участвовал в митингах за деньги. На его лице видны следы побоев.

На видео мужчина рассказывает, что 1 января с ним связались незнакомые люди и предложили ему участвовать в митинге за 90 тысяч тенге (около 15 тысяч рублей, $200). По его словам, ему купили билет в Алма-Ату, куда он прилетел 2 числа. Его отвезли на одну из квартир города, где были также граждане Узбекистана и Таджикистана. Однако когда начался митинг, по признанию мужчины, он испугался и уехал, а потом его задержали силовики.

Пользователи соцсетей узнали в нём известного в Киргизии джазового музыканта Викрама Рузахунова и не поверили в его слова, которые, как они посчитали, были сказаны под давлением.

После этого у посольства Казахстана в киргизской столице Бишкеке прошёл митинг с требованием освободить задержанного в Алма-Ате джазового музыканта Викрама Рузахунова. Участие в нём приняли около 150 человек.