В Казахстане назвали абсурдом слова Лукашенко о ядерном оружии Казахский сенатор Батталова назвала абсурдом слова Лукашенко о ядерном оружии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности передать Казахстану ядерное оружие в обмен на вступление в Союзное государство не стоит рассматривать всерьез, считает казахский сенатор Зауреш Батталова. В беседе с «Подъемом» она подчеркнула, что использовать ядерное оружие ни в коем случае нельзя. Сенатор назвала Лукашенко автократом, а его предложение — абсурдом.

Я считаю, что мнение таких автократов, как Лукашенко, это не те мнения, которые мы должны рассматривать как предмет обсуждения. Использования ядерного оружия ни в коем случае нельзя допускать. А объединение именно на основе того, что есть ядерное оружие и это усиливает страну, это абсурд, который нельзя допускать, — подчеркнула Батталова.

По ее словам, Казахстан должен и дальше быть самостоятельным государством, а его силу стоит строить на мирном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Как заявил ранее Лукашенко, для того чтобы получить ядерное оружие от РФ, необходимо вступить в Союзное государство Россия — Белоруссия. По его словам, при желании заполучить ядерное оружие мог бы и Казахстан.