Лукашенко назвал надежный способ получить ядерное оружие от России Лукашенко предложил вступать в Союзное государство странам, желающим получить ядерное оружие

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Для того чтобы получить ядерное оружие от России, необходимо вступить в Союзное государство, заявил в эфире шоу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, при желании заполучить ядерное оружие мог бы и Казахстан.

Никто не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с РФ. Это очень просто: в союз Белоруссии и России надо вступать и всё, и будет ядерное оружие на всех, — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что такое решение должны одобрять и сами россияне. По его словам, сейчас Белоруссии выпал уникальный шанс стать частью Союзного государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, действительно ли начался процесс перемещения нестратегического ядерного оружия из РФ на территорию Белоруссии. При этом он отметил, что республика находится во враждебном окружении. Такое положение дел требует от Москвы и Минска укреплять отношения, в том числе и в военной сфере.